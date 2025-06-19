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Reuters: Глави МЗС країн Європи проведуть ядерні переговори з Іраном

У п'ятницю вирушать до Женеви на зустріч з іранським візаві.

Reuters: Глави МЗС країн Європи проведуть ядерні переговори з Іраном
Війна на Близькому Сході
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters отримала інформацію щодо підготовки у швейцарській Женеві зустрічі міністрів закордонних справ трьох європейських країн з їхнім колегою з Ірану задля проведення перемовин щодо ядерної програми ісламської республіки.

Очільники МЗС Франції, Великої Британії та Німеччини у п'ятницю зустрінуться з головою дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас, після чого матимуть розмову із іранським міністром.

Згідно з повідомленням від джерела з Німеччини, урядовці переконуватимуть Іран взяти на себе офіційні зобов'язання не використовувати ядерні напрацювання з будь-якою іншою метою, окрім мирної. Таким чином у Європі сподіваються запобігти збільшенню масштабів війни на Близькому Сході.

Перемовини у Женеві погоджені зі Сполученими Штатами і у випадку успіху отримають продовження у вигляді зустрічей експертних команд. 
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