Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
ГоловнаСвіт

У Сенаті спростували слова Трампа про готовність іранської ядерної зброї "за кілька тижнів"

Розвідка провела брифінг для законотворців.

У Сенаті спростували слова Трампа про готовність іранської ядерної зброї "за кілька тижнів"
Вашингтон
Фото: EPA/UPG

Заступник голови комітету Сенату США з питань розвідки заявив, що оприлюднена Дональдом Трампом заява про готовність Ірану виробити ядерну зброю "упродовж тижнів" не відповідає дійсності.

Як пише The Guardian, демократ зі штату Вірджинія Марк Ворнер розповів, що національна розвідка США у березні доповідала Сенату про відсутність ознак того, що Іран близький до створення ядерної бомби. За словами політика, у понеділок для законотворців провели новий брифінг на цю тему, і виявилося, що інформація за цей час не зазнала змін.

Очільниця розвідки Тулсі Габбард підтвердила у своєму виступі перед сенаторами, що верховний лідер Ірану Алі Хоменеї не давав вказівку відновлювати програму зі створення ядерної зброї, яка була зупинена у 2003 році. 

Коли представники преси процитували Трампу заяву Габбард, президент США відповів, що йому "плювати, що вона каже", бо він "думає, що вони були близькі до бомби". 
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies