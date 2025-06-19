У Сенаті спростували слова Трампа про готовність іранської ядерної зброї "за кілька тижнів"

Заступник голови комітету Сенату США з питань розвідки заявив, що оприлюднена Дональдом Трампом заява про готовність Ірану виробити ядерну зброю "упродовж тижнів" не відповідає дійсності.

Як пише The Guardian, демократ зі штату Вірджинія Марк Ворнер розповів, що національна розвідка США у березні доповідала Сенату про відсутність ознак того, що Іран близький до створення ядерної бомби. За словами політика, у понеділок для законотворців провели новий брифінг на цю тему, і виявилося, що інформація за цей час не зазнала змін.

Очільниця розвідки Тулсі Габбард підтвердила у своєму виступі перед сенаторами, що верховний лідер Ірану Алі Хоменеї не давав вказівку відновлювати програму зі створення ядерної зброї, яка була зупинена у 2003 році.

Коли представники преси процитували Трампу заяву Габбард, президент США відповів, що йому "плювати, що вона каже", бо він "думає, що вони були близькі до бомби".