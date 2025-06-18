Правоохоронці підозрюють жінку у вчиненні диверсії у Харкові

Поліція повідомила про підозру 25-річній харків'янці за вчинення диверсії у Харкові.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Харків’янка вчинила підпал релейної шафи вхідного світлофора на залізничній станції у Слобідському районі”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 9 квітня жінка підпалила релейну шафу на замовлення невстановленої особи у месенджері “Телеграм” за грошову винагороду.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України, їй загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.