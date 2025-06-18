​Поліцейські підозрюють жінку в тому, що вона очолила окупаційну адміністрацію на Херсонщині

Поліцейські підозрюють 46-річну мешканку Херсонської області в колабораційній діяльності - вона очолила окупаційну адміністрацію Генічеська.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“До окупації військовими РФ частини Херсонщини зловмисниця проживала в Генічеську. Минулого року вона добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора. Нині жінка керує місцевим окупаційним органом влади, за що слідчі поліції повідомили їй про підозру в колабораціонізмі”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що у листопаді 2024 року жінку призначили “замєстітєлєм глави адміністрациі Гєнічєского муніціпального округа”.

За місяць вона стала “врємєнно ісполняющєй обязанності глави”, а в березні цього року повноцінно очолила псевдоадміністрацію. Після цього й принаймні по травень 2025 року жінка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Серед іншого, вона організовувала виконання покладених на псевдоадміністрацію повноважень, здійснювала загальне керівництво діяльністю незаконної установи, організовувала вирішення питань, пов’язаних із фінансово-господарською діяльністю. Також жінка контролювала використання та розпорядження “муніципальним” майном та організацію діяльності у сфері ЖКГ.

Слідчі поліції заочно повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.