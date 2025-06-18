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Нардеп Чернєв: Україна очікує підтвердження допомоги і курсу на вступ до НАТО на саміті в Гаазі

"У рамках саміту НАТО важливо отримати конкретні й практичні кроки щодо надання нам допомоги", - додав депутат.

Нардеп Чернєв: Україна очікує підтвердження допомоги і курсу на вступ до НАТО на саміті в Гаазі
Єгор Чернєв
Фото: facebook/Єгор Чернєв

На саміті НАТО в Гаазі очікується повторне підтвердження незворотності шляху України до членства в Альянсі. 

Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає «Укрінформ».

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«Максимум, чого ми очікуємо – це перезатвердження тієї самої позиції, яка була озвучена минулого року на саміті в Вашингтоні щодо незворотності шляху України до НАТО», — зазначив депутат.

Чернєв також сказав, що українська сторона очікує конкретних рішень про допомогу з боку союзників.

«У рамках саміту НАТО важливо отримати конкретні й практичні кроки щодо надання нам допомоги — якщо не від Сполучених Штатів, то від інших країн», — заявив нардеп.

За його словами, головною темою саміту стануть військові бюджети країн-членів, що, зокрема, відповідає позиції президента США Дональда Трампа.

«Фокус уваги його зміщений на Іран, але, коли ми говоримо про саміт НАТО, то він фактично був підлаштований під Трампа. Саме тим, що було сфокусовано порядок цього саміту на одному питанні, яке хвилює Трампа – це збільшення військових бюджетів країн-членів Альянсу», — зазначив народний депутат.
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