СБУ перевірятиме колишніх громадян РФ і Білорусі, які прагнуть українського громадянства

Передбачили процедуру і для осіб, які не можуть офіційно відмовитися від російського чи білоруського громадянства.

Служба безпеки України проводитиме перевірку осіб, які раніше були громадянами Російської Федерації чи Білорусі, проживали на тимчасово окупованих територіях і зараз хочуть отримати громадянство України.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко, передає «Укрінформ».

«Деякі народні депутати були проти ухвалення закону про множинне громадянство, бо вважають, що колишні громадяни Росії та Білорусі, які мають паспорти інших країн, наприклад європейських, спробують отримати український паспорт. Проте наша Служба безпеки сумлінно працює», — заявив Горбенко.

За словами нардепа, щодо таких осіб проводитимуть спеціальні перевірки. Громадянство зможе отримати лише той, хто:

не має зв’язків із країною-агресором;постійно проживає в Україні встановлений законом термін;склав іспити з української мови, історії України та Конституції;має проукраїнську позицію.

Депутат також уточнив, що в законі передбачено механізм для громадян РФ і Білорусі, які зазнали політичних переслідувань або воюють у складі іноземного легіону на боці України. Вони можуть отримати документ, яким іноземець визнає себе лише громадянином України.

Відповідні процедури застосовуватимуть і до осіб, які примусово отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територіях. Громадянство РФ у таких випадках не вважається добровільно набутим, якщо особа не брала участі в пропаганді, не підтримувала агресію і не співпрацювала з окупаційною владою.

Верховна Рада ухвалила внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. За своєю суттю це документ про множинне громадянство, запровадження якого глава держави просував не один рік.Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua.