Кулеба: Росія змінює тактику ударів по енергетиці

Кабінет міністрів уже забезпечив 1,36 млрд євро на закупівлю газу для підготовки до зимового періоду. Це – кошти Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, допомога від Норвегії окремо та від Євросоюзу.

Забезпечили 70 % від потреби коштів на імпортний газ. Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла 3 листопада на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.

“Вже забезпечили джерела надходження 70% коштів і працюємо над закриттям потреби до 100%. Десь це гранти, десь кредити, десь завдяки українському банківському сектору”, – пояснила вона.

Коментуючи захист від ударів енергооб’єктів у прифронтових регіонах, прем’єрка повідомила, що на ці цілі в серпні-вересні Камін виділив 1,5 млрд гривень. Є резерв матеріалів для оперативного відновлення.

“Будівництво захисту енергообʼєктів триває постійно з 2023 року, відколи Росія почала прицільно бити по критичній інфраструктурі України. У 2023 році було рішення захистити найбільші енергетичні обʼєкти Укренерго комплексом заходів, зокрема і фізичним. Усього це було 96 великих елементів, які потребували захисту. Із цього числа 46 елементів на 22 підстанціях захищало Агентство відновлення. З них – 38 елементів повністю виконані. Ще 8 готові на 90% та будуть виконані до кінця року. Ворог щоразу міняє тактику ударів, відповідно до цього адаптуються й наші рішення. Не всі вони є публічними з безпекових причин”, – прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.