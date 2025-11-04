США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Трамп про російський "Буревісник": замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кулеба: Росія змінює тактику ударів по енергетиці

Віцепрем'єр-міністр повідомив, що Україна адаптує системи захисту цих об'єктів.

Кулеба: Росія змінює тактику ударів по енергетиці
Фото: ФБ міністра енергетики

Кабінет міністрів уже забезпечив 1,36 млрд євро на закупівлю газу для підготовки до зимового періоду. Це – кошти Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, допомога від Норвегії окремо та від Євросоюзу.

Забезпечили 70 % від потреби коштів на імпортний газ. Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла 3 листопада на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB. 

“Вже забезпечили джерела надходження 70% коштів і працюємо над закриттям потреби до 100%. Десь це гранти, десь кредити, десь завдяки українському банківському сектору”, – пояснила вона.

Коментуючи захист від ударів енергооб’єктів у прифронтових регіонах, прем’єрка повідомила, що на ці цілі в серпні-вересні Камін виділив 1,5 млрд гривень. Є резерв матеріалів для оперативного відновлення. 

“Будівництво захисту енергообʼєктів триває постійно з 2023 року, відколи Росія почала прицільно бити по критичній інфраструктурі України. У 2023 році було рішення захистити найбільші енергетичні обʼєкти Укренерго комплексом заходів, зокрема і фізичним. Усього це було 96 великих елементів, які потребували захисту. Із цього числа 46 елементів на 22 підстанціях захищало Агентство відновлення. З них – 38 елементів повністю виконані. Ще 8 готові на 90% та будуть виконані до кінця року. Ворог щоразу міняє тактику ударів, відповідно до цього адаптуються й наші рішення. Не всі вони є публічними з безпекових причин”, – прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. 
