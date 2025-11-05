«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаСуспільствоЖиття

КМДА: Головна ялинка буде, масові святкування - ні

Бюджетні гроші не витрачатимуть.

КМДА: Головна ялинка буде, масові святкування - ні
Фото: EPA/UPG

Київська міська державна адміністрація розповіла про плани щодо встановлення у столиці головної ялинки до різдвяних свят.

Цьогоріч традиційно святкова зона з'явиться на Софійській площі. Роботи зі встановлення ялинки розпочнуть вже 8 листопада, а відкриють локацію на День святого Миколая 6 грудня.

Чиновники обіцяють не використовувати бюджетні кошти - вартість спорудження візьмуть на себе меценати. Ініціатором виступила компанія ТОВ "Глобал-декор". 

Окрім ялинки, на Софійській площі з'являться також невелика ковзанка та будиночки для продажу кондитерських виробів і гарячих напоїв. У КМДА кажуть, що організатори дотримуватимуться режиму обмеження використання електроенергії та заходів безпеки.

Окремих масових заходів на свята місто проводити не планує. Районним держадміністраціям також порадили обмежити будь-які активності на відкритих локаціях.  
