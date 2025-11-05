​За добу на фронті відбулося 154 боєзіткнення, 52 - на Покровському напрямку

Також вчора ворог завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 КАБів.

Розпочалася 1 351 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Українські захисники стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 618 обстрілів, зокрема 133 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 978 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Землянка Сумської області; Тарасівка Чернігівської області; Покровське, Олексіївка Дніпропетровської області; Солодке, Пологи, Тернувате, Рівнопілля Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Новомиколаївки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три спроби прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 398 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки окупантів.