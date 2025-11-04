Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось майже пів сотні боєзіткнень

На Олександрівському напрямку відбулось ще 15 боєзіткнень.

Станом на 22:00 4 листопада відбулося 144 бойових зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосували шість ракет, скинули 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 029 дронів-камікадзе та здійснили 3 668 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіабомб, та здійснив 135 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в бік населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне. У п’яти локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 107 окупантів, із них 55 — безповоротно. Також знищено 21 безпілотний літальний апарат, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Крім того, українські воїни уразили дві одиниці автомобільного транспорту та два пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Олександрівському напрямку ворог 15 разів атакував у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Покровське та Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян неподалік Новомиколаївки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Солодке, Пологи та Тернувате.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три марні спроби просунутись у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.