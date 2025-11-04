Загиблих і постраждалих немає.

У ніч на 4 листопада ворог знов масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер, регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. За даними ДТЕК, РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК.

Енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу.

Фото: Одеська ОВА Уламки російських дронів

Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Загиблих і постраждалих немає.