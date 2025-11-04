Вночі зафіксували влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях

У ніч на 4 листопада росіяни атакували Україну дронами і ракетами різних типів. ППО знешкодила 92 цілі із 137. Зафіксували влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 04 листопада (з 20:00 03 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області, а також 130-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ в Росії, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 80 із дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 4 листопада атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.