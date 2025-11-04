США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Вночі зафіксували влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях

Загалом ворог запустив 137 засобів повітряного нападу. 

Вночі зафіксували влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 4 листопада росіяни атакували Україну дронами і ракетами різних типів. ППО знешкодила 92 цілі із 137. Зафіксували влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

У ніч на 04 листопада (з 20:00 03 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області, а також 130-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ в Росії, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 80 із дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 4 листопада атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 
