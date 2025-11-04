США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Війна

Вчора росіяни поранили шістьох мешканців Херсонщини і пошкодили будинки

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, приватні автомобілі та автобус.

Вчора росіяни поранили шістьох мешканців Херсонщини і пошкодили будинки

Через російську агресію у Херсонській області за добу шестеро людей дістали поранення. Окупанти понівечили будинки, адмінбудівлю, приватні автомобілі та автобус.

Про це написав у телеграмі начальника ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Сонячне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Томина Балка, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Інгулець, Новотягинка, Дар'ївка, Берислав, Золота Балка, Новоберислав, Милове, Дудчани, Новогригорівка, Бургунка, Костирка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, приватні автомобілі та автобус.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 24 людини. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін. 
