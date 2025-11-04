Росіяни 100 разів обстріляли Сумщину, у області є поранені люди

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області є постраждалі серед мирних жителів.

Як написали у телеграмі ОВА, до закладів охорони здоров’я звернулися двоє чоловіків 64 років, які травмувалися 1 листопада у Миропільській громаді внаслідок удару FPV-дрону.

Протягом доби, з ранку 3 листопада до ранку 4 листопада 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 37 населених пунктів у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Краснопільська

Есманьська

Шалигинська

Дружбівська

Середино-Будська

Боромлянська

Великописарівська

Путивльська

Попівська

Новослобідська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ:

до 10 ударів КАБ;

більше 10 ударів БпЛА;

більше 20 скидань ВОГ з БпЛА;

більше 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Боромлянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, 3 приватні житлові будинки;

у Попівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Крім цього, зафіксовані руйнування через попередні обстріли:

у Річківській громаді 2 листопада пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Тростянецькій громаді 3 листопада зруйновано 1 приватний будинок, пошкоджено приватні будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Попівській громаді пошкоджено 8 приватних житлових будинків, літню кухню, господарчу споруду.

За добу вдалося евакуювати 8 людей. Повітряна тривога в області тривала 19 годин 24 хвилини.