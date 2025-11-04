Росіяни 100 разів обстріляли Сумщину, у області є поранені люди

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області є постраждалі серед мирних жителів.
Як написали у телеграмі ОВА, до закладів охорони здоров’я звернулися двоє чоловіків 64 років, які травмувалися 1 листопада у Миропільській громаді внаслідок удару FPV-дрону.
Протягом доби, з ранку 3 листопада до ранку 4 листопада 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 37 населених пунктів у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Краснопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Дружбівська
- Середино-Будська
- Боромлянська
- Великописарівська
- Путивльська
- Попівська
- Новослобідська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ:
- до 10 ударів КАБ;
- більше 10 ударів БпЛА;
- більше 20 скидань ВОГ з БпЛА;
- більше 10 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Боромлянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, 3 приватні житлові будинки;
- у Попівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
Крім цього, зафіксовані руйнування через попередні обстріли:
- у Річківській громаді 2 листопада пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Тростянецькій громаді 3 листопада зруйновано 1 приватний будинок, пошкоджено приватні будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Попівській громаді пошкоджено 8 приватних житлових будинків, літню кухню, господарчу споруду.
За добу вдалося евакуювати 8 людей. Повітряна тривога в області тривала 19 годин 24 хвилини.