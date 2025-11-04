США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Росіяни 100 разів обстріляли Сумщину, у області є поранені люди

Від атак ворога постраждали 37 населених пунктів. 

Росіяни 100 разів обстріляли Сумщину, у області є поранені люди
Наслідки російського удару, ілюстративне фото
Фото: Сумська міськрада

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області є постраждалі серед мирних жителів. 

Як написали у телеграмі ОВА, до закладів охорони здоров’я звернулися двоє чоловіків 64 років, які травмувалися 1 листопада у Миропільській громаді внаслідок удару FPV-дрону.

Протягом доби, з ранку 3 листопада до ранку 4 листопада 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 37 населених пунктів у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Краснопільська 
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Дружбівська
  • Середино-Будська
  • Боромлянська
  • Великописарівська
  • Путивльська
  • Попівська
  • Новослобідська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ: 

  • до 10 ударів КАБ;
  • більше 10 ударів БпЛА;
  • більше 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • більше 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Боромлянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, 3 приватні житлові будинки;
  • у Попівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шалигинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Крім цього, зафіксовані руйнування через попередні обстріли:

  • у Річківській громаді 2 листопада пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Тростянецькій громаді 3 листопада зруйновано 1 приватний будинок, пошкоджено приватні будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Попівській громаді пошкоджено 8 приватних житлових будинків, літню кухню, господарчу споруду. 

За добу вдалося евакуювати 8 людей. Повітряна тривога в області тривала 19 годин 24 хвилини.
