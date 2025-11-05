Унаслідок обстрілів Харківщини загинуло дві жінки

Унаслідок обстрілів Харківської області минулої доби загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківщини.
У Куп’янську загинули 62-річна і 42-річна жінки. По допомогу медиків звернулася 67-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес у селі Докучаєвське Роганської громади.
Ворог застосовував по області сім безпілотників “Герань-2”, один fpv-дрон і вісім БпЛА невстановленого типу.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Шевченкове);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Енергетиків).
Третього листопада на Харківщині росіяни вбили дронами двох цивільних з собакою, які рухалися дорогою під білим прапором.