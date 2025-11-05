Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Унаслідок обстрілів Харківщини загинуло дві жінки

Ворог застосовував по області сім 16 безпілотників.

Унаслідок обстрілів Харківщини загинуло дві жінки
Фото: nakypilo.ua

Унаслідок обстрілів Харківської області минулої доби загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківщини.

У Куп’янську загинули 62-річна і 42-річна жінки. По допомогу медиків звернулася 67-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес у селі Докучаєвське Роганської громади.

Ворог застосовував по області сім безпілотників “Герань-2”, один fpv-дрон і вісім БпЛА невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Шевченкове);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Енергетиків).

Третього листопада на Харківщині росіяни вбили дронами двох цивільних з собакою, які рухалися дорогою під білим прапором.
