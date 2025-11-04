Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

Румунія за 1 євро купила літаки для навчання пілотів НАТО та України

Нідерланди отримали символічну суму.

Румунія за 1 євро купила літаки для навчання пілотів НАТО та України
F-16
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Румунії повідомило про підписання контракту щодо придбання у Нідерландів 18 літаків F-16 Fighting Falcon.

Як пише Укрінформ, найбільш цікавою частиною угоди є ціна - уряд в Амстердамі отримає за винищувачі 1 євро.

За таку символічну суму Румунія отримує у розпорядження техніку, яка буде використовуватися для навчання пілотів на базі у місті Фетешть. Окрім військових НАТО, проходити льотну підготовку на цих F-16 будуть і українські захисники.

За словами міністра оборони Румунії Лівіца-Іонуца Моштяну, контракт продемонстрував "довіру нідерландських партнерів та визнання професіоналізму румунських військово-повітряних сил".
