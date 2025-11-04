У Харківській області внаслідок обстрілів постраждали четверо людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Постраждали четверо людей.
Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждав 61-річний чоловік; у с. Докучаєвське Роганської громади постраждали 73-річна жінка та 65-річний і 39-річний чоловіки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 11 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 fpv-дрон;
- 16 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Куп'янськ-Вузловий);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Цупівка), 2 приватні будинки, будівлю (с. Докучаєвське), приватний будинок (с. Руська Лозова).
Вдалоя відновити електропостачання у Лозівському районі тим абонентам, які були знеструмлені внаслідок обстрілів. У випадку перенавантаження мереж можливі тимчасові відключення.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей. Залишилися 38 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 10595 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.