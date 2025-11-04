США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
У Харківській області внаслідок обстрілів постраждали четверо людей

Ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів.

У Харківській області внаслідок обстрілів постраждали четверо людей
Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Постраждали четверо людей. 

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждав 61-річний чоловік; у с. Докучаєвське Роганської громади постраждали 73-річна жінка та 65-річний і 39-річний чоловіки. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 11 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон;
  • 16 БпЛА (тип встановлюється). 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: 

  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Куп'янськ-Вузловий); 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Цупівка), 2 приватні будинки, будівлю (с. Докучаєвське), приватний будинок (с. Руська Лозова). 

Вдалоя відновити електропостачання у Лозівському районі тим абонентам, які були знеструмлені внаслідок обстрілів. У випадку перенавантаження мереж можливі тимчасові відключення. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей. Залишилися 38 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 10595 людей. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки. 

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.
