У Карпатах виявили двох загиблих чоловіків

Тіла знайшли поблизу озера Бребенескул.

Фото: ДСНС Закарпаття

У Рахівському районі Закарпатської області виявили двох загиблих чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Закарпатській області.

“На вихідних до Служби порятунку Закарпаття надійшло повідомлення від колег з Івано-Франківської області про виявлення тіл двох чоловіків в гірській місцевості поблизу озера Бребенескул, у районі гори Гутин Томнатик Рахівського району”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники транспортували тіла з високогір'я до с. Видричка, де передали працівникам моргу м. Рахів. 

Як виявилось, загинули 41-річний та 36-річний чоловіки з Вінницької області.

Рятувальники наголошують: якщо плануєте йти в гори, ретельно стежте за прогнозом погоди та обов’язково інформуйте рятувальників про свої маршрути.
﻿
