За минулу добу росіяни вбили одного жителя Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Загинув мешканець Сіверська. Ще три людини в області за добу дістали поранення – у Добропіллі, Яровій та Довгій Балці.

Через обстріли окупантів населенні пункти Донеччини зазнали ушкоджень:

Покровський район

У Покровську зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі пошкоджено чотири будинки, дві адмінбудівлі і склади.

Краматорський район

У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок.

У Слов'янську пошкоджено два приватні будинки, чотири багатоповерхівки, дві адмінбудівлі та лінію електропередач. У Краматорську пошкоджено три будинки і авто.

У Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Довгій Балці пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Всього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 228 людей, зокрема 69 дітей.

З початку російського вторгнення в області від рук росіян загинули 3724 особи, поранення отримали 8410 людей. Загальна кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: t.me/VadymFilashkin