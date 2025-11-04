Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
За минулу добу росіяни вбили жителя Донеччини, 3 людей поранено (оновлено)

Також унаслідок обстрілів окупантів пошкоджено житлові будинки.

За минулу добу росіяни вбили одного жителя Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Загинув мешканець Сіверська. Ще три людини в області за добу дістали поранення – у Добропіллі, Яровій та Довгій Балці.

Через обстріли окупантів населенні пункти Донеччини зазнали ушкоджень:

Покровський район

У Покровську зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі пошкоджено чотири будинки, дві адмінбудівлі і склади.

Краматорський район

У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок.

У Слов'янську пошкоджено два приватні будинки, чотири багатоповерхівки, дві адмінбудівлі та лінію електропередач. У Краматорську пошкоджено три будинки і авто.

У Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Довгій Балці пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

  • Всього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 228 людей, зокрема 69 дітей.

З початку російського вторгнення в області від рук росіян загинули 3724 особи, поранення отримали 8410 людей. Загальна кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: t.me/VadymFilashkin

Фото: t.me/VadymFilashkin
﻿
