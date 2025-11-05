Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоПодії

Владі Києва доручили створити транзитні центри для переселенців, - Мінрозвитку

У місті проживає понад 400 тисяч ВПО - це один із найбільших показників в Україні. 

Владі Києва доручили створити транзитні центри для переселенців, - Мінрозвитку
Олексій Рябикін
Фото: Мінрозвитку

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін взяв участь у засіданні Ради оборони Києва, яке очолили начальник КМВА Тимур Ткаченко, голова КМДА Віталій Кличко.

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку. 

Одним із ключових питань стала підтримка внутрішньо переміщених осіб. Рябикін наголосив, що попри статус столиці та наявність значних ресурсів, у Києві досі відсутні транзитні центри та місця тимчасового перебування для ВПО. При цьому такі об’єкти функціонують у кожному обласному центрі країни.

"Київ - столиця країни, але тут немає умов для внутрішньо переміщених осіб. Хоча такі місця є в кожному обласному центрі. У місті проживає понад 400 тисяч ВПО - це один із найбільших показників в Україні", - зазначив він. 

"Київ має великі власні ресурси й потенціал. Люди, які вимушено переїхали до столиці, вже сьогодні роблять внесок у її розвиток. Завдання міста — створити умови, щоб вони могли інтегруватися й почуватися повноправними мешканцями громади", - наголосив Рябикін.

За результатами засідання міській владі доручено протягом тижня підготувати пропозиції щодо визначення місць для тимчасового перебування ВПО, а також - заходів для їхньої соціальної інтеграції в громаду столиці.

  • Транзитні центри для ВПО - це спеціально облаштовані місця тимчасового перебування для внутрішньо переміщених осіб, які евакуюються з небезпечних регіонів. Вони забезпечують базові умови проживання, підтримку та перенаправлення до постійного житла.
  • За останні п’ять місяців через транзитні центри евакуювали понад 120 тисяч людей, з них майже чотири тисячі - це маломобільні категорії населення. Найбільший потік з Донецької області. З початку 2025-го, кажуть у Донецькій ОДА, через транзитні пункти пройшли майже 11 тисяч донеччан, старших за 60 років. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Велике (не)розселення. Де починають нове життя евакуйовані літні люди".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies