Владі Києва доручили створити транзитні центри для переселенців, - Мінрозвитку

У місті проживає понад 400 тисяч ВПО - це один із найбільших показників в Україні.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін взяв участь у засіданні Ради оборони Києва, яке очолили начальник КМВА Тимур Ткаченко, голова КМДА Віталій Кличко.

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Одним із ключових питань стала підтримка внутрішньо переміщених осіб. Рябикін наголосив, що попри статус столиці та наявність значних ресурсів, у Києві досі відсутні транзитні центри та місця тимчасового перебування для ВПО. При цьому такі об’єкти функціонують у кожному обласному центрі країни.

"Київ - столиця країни, але тут немає умов для внутрішньо переміщених осіб. Хоча такі місця є в кожному обласному центрі. У місті проживає понад 400 тисяч ВПО - це один із найбільших показників в Україні", - зазначив він.

"Київ має великі власні ресурси й потенціал. Люди, які вимушено переїхали до столиці, вже сьогодні роблять внесок у її розвиток. Завдання міста — створити умови, щоб вони могли інтегруватися й почуватися повноправними мешканцями громади", - наголосив Рябикін.

За результатами засідання міській владі доручено протягом тижня підготувати пропозиції щодо визначення місць для тимчасового перебування ВПО, а також - заходів для їхньої соціальної інтеграції в громаду столиці.