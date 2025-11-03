Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона, є двоє поранених

По медичну допомогу звернулись дві жительки Білозерки, котрі вчора постраждали через атаку російського дрона. 

Фото: Ксенія Новицька

Сьогодні російська армія вкотре обстріляла Корабельний район Херсона. Поранено двох чоловіків. Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Внаслідок ворожої атаки 75-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення потилиці. 

Потерпілого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

У 37-річного чоловіка – мінно-вибухова травма. Нині медики його дообстежують.

Окрім того, по медичну допомогу звернулись дві жительки Білозерки, котрі вчора постраждали через атаку російського дрона. 

Внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника жінки, 72 та 69 років, дістали мінно-вибухові травми та струс головного мозку. Їх шпиталізували.
