Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона, є двоє поранених

Сьогодні російська армія вкотре обстріляла Корабельний район Херсона. Поранено двох чоловіків. Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Внаслідок ворожої атаки 75-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення потилиці.
Потерпілого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.
У 37-річного чоловіка – мінно-вибухова травма. Нині медики його дообстежують.
Окрім того, по медичну допомогу звернулись дві жительки Білозерки, котрі вчора постраждали через атаку російського дрона.
Внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника жінки, 72 та 69 років, дістали мінно-вибухові травми та струс головного мозку. Їх шпиталізували.