Трьох колишніх посадовців викрили на заволодінні землями національного природного парку "Пирятинський"

За даними слідства, вони організували вилучення і подальшу передачу 100 га землі фермерському господарству, яке очолив сільський голова.

Троє колишніх посадовців отримали підозри в незаконному заволодінні землями парку “Пирятниський”. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора і ДБР.

Йдеться про керівника ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, ексголову Харківецької сільської ради та начальника відділу Пирятинської міськради. Згідно з даними розслідування, вони в 2017-2020 роках незаконно вилучили з парку 95 земельних ділянок площею в 100 гектарів.

Ці землі "приватизували" громадяни, які потім передали їх фермерському господарству, яке очолив ексголова села.

“Державі завдано збитків на 6,8 млн грн”, – стверджують в Офісі генпрокурора.

Для повернення землі природно-заповідного фонду прокурори подали 95 позовів. Уже ухвалили 9 рішень на користь держави – скасовали незаконні права приватної власності на близько 10 га.

Національний природний парк "Пирятниський" розташований в Лубенському районі. Має 280 кілометрів екотуристичних маршрутів, 1396 видів тварин і понад 1400 видів рослин.