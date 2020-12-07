Міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус.

Про це він написав у Facebook.

"Позитивний" ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте", - повідомив мер Львова.

Садовий додав, що температури у нього немає. Він працює з дому.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні провели 27 881 лабораторних досліджень методом ПЛР і виявили 8 641 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.Також за минулу добу госпіталізовано 1 037 осіб, одужало 5 123 пацієнти. Зафіксовано 145 летальних випадків.

У МОЗ заявили, що уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше. Сьогоднішнє зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.