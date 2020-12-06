Від коронавірусу за добу померли 15 киян

За минулу добу у Києві виявлено 1518 нових випадків захворювання на коронавірус. 15 людей померли.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Захворіли 813 жінок віком від 18 до 91 років, 583 чоловіка віком від 18 до 85 років,67 дівчаток від 1 до 17 років і 55 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворів, зокрема, 71 медик. До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 285, в Деснянському – 237 та в Подільському районі – 185 випадків.

Зазначимо, всього коронавірус забрав життя 1425 киян. Станом на сьогодні у столиці підтверджено 79 809 ковіду.

Нагадаємо, станом на 6 грудня 2020 року в Україні зареєстровано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 127 осіб, летальних випадків – 167, одужало – 6 048 осіб і проведено 42 096 тестувань.