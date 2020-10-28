Виробники настоянок мають сплачувати акциз на спирт, - Стефанишина

Щоб ліки не перетворювалися на доступний алкоголь, Міністерство охорони здоров'я України має припинити надавати квоти на безакцизний продаж етилового спирту виробникам настоянок. Так вважає народний депутат від партії «Голос», екс-заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина. Про наслідки немедичного використання "Настоянки глоду" в Україні вона написала в особистому блозі на "Українській правді".
Зокрема, серед таких наслідків депутат називає погіршення стану громадського здоров'я та втрати держбюджету. Вирішити проблему, на думку Стефанішиной, можна, зробивши спирт для фармацевтики підакцизним.
«Ще в минулому році був підготовлений проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів «Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» №19 від 05.01.2011 року, що дозволяє виробникам настоянок купувати етиловий спирт без сплати акцизу. Цей проект передбачає скасування квот виробників настоянок на безакцизний спирт. Тобто змушує їх платити акциз - як це роблять виробники алкогольних напоїв. Але чинному керівництву МОЗ такі нововведення чомусь нецікаві, - написала народний депутат. - Чому нинішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов зволікає з подачею цих змін вже майже сім місяців перебування на посаді - велике питання. Адже проєкт постанови і всі необхідні цифри давно лежать на його столі».