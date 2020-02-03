Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов 4 февраля

Для процедуры внесения изменений в Конституцию всего нужно три голосования.

Верховная Рада намерена второй раз рассмотреть законопроект №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы в 1-м чтении 4 февраля.

Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков на согласительном заседании парламента.

"На этой неделе у нас много важных законопроектов, в том числе и изменения в Конституцию Украины. Это вопросы о закреплении пропорциональной избирательной системы и изменения количества народных депутатов", - сказал он.

Согласно проекту повестки дня пленарной недели, законопроект планируется рассмотреть 4 февраля. Разумков также отметил, что ВР разрабатывает план законопроектной работы, куда входит около 400 документов. Спикер надеется на его утверждение на пленарной неделе 4-7 февраля.

Напомним, первое голосование относительно сокращения депутатов в ВР состоялось 3 сентября. За это проголосовали 258 депутатов. В рамках процедуры внесения изменений в Конституцию всего нужно три голосования.