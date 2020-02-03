​На этой неделе ВР заслушает Кабмин и рассмотрит кадровые вопросы

В пятницу на час вопросов к правительству может прийти весь состав Кабмина.

Верховная Рада на этой неделе заслушает Кабмин и рассмотрит кадровые вопросы. Об этом на согласительном совете заявил замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передаёт корреспондент LB.ua.

«Если мы говорим о повестке дня (прим.: на 3 сессию), то она сформирована Аппаратом ВР оптимально. Есть очень важные изменения к Конституции, Уголовному Кодексу. Естественно, есть вопрос о рынке земли. Также есть кадровые вопросы. Думаю, мы завтра к ним обязательно вернёмся», — заявил он.

Корниенко предложил главам фракций пригласить в пятницу, на час вопросов к правительству весь состав Кабмина в парламент для отчета.

«Есть очень важный вопрос, который волнует всех украинцев. Это платежки за газ, за тепло. Мы видели совещание в пятницу президента с правительством. Кабмин отчитался перед президентом по этому процессу. Логично, чтобы правительство теперь отчиталось в Верховной Раде. Поэтому мы приглашаем премьер-министра и весь состав Кабмина. Министра Оржеля. Это важный вопрос. Важно послушать: где есть реальное снижение тарифов, а где есть непонятная ситуация», - добавил Корниенко.