У Києві 29 липня біля Верховної Ради провалився асфальт на проїжджій частині.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомила в Telegram.

"Унаслідок аварії на водопроводі відбулося підмивання проїжджої частини. Покриття провалилося", — йдеться в повідомленні.

Фото: КМДА

Нараз ділянку обгороджено. Рух вулицею Грушевського обмежено.

Нагадаємо, що дорожнє покриття неподалік від парламенту провалювалося і раніше. У 2019 році це трапилося на вулиці Лютеранській, у 2018 - на вулиці Івана Мазепи, поблизу готелю "Салют".