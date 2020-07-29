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У Києві біля Верховної Ради провалився асфальт

Рух вулицею Грушевського обмежено. 

У Києві 29 липня біля Верховної Ради провалився асфальт на проїжджій частині.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомила в Telegram.

"Унаслідок аварії на водопроводі відбулося підмивання проїжджої частини. Покриття провалилося", — йдеться в повідомленні.

Фото: КМДА

Нараз ділянку обгороджено. Рух вулицею Грушевського обмежено.

Нагадаємо, що дорожнє покриття неподалік від парламенту провалювалося і раніше. У 2019 році це трапилося на вулиці Лютеранській, у 2018 - на вулиці Івана Мазепи, поблизу готелю "Салют".

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