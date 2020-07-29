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​СБУ заявила про затримання двох організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 50 біткойнів

За даними правоохоронців, саме вони готували, закладали й активували вибухові пристрої.

​СБУ заявила про затримання двох організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 50 біткойнів
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України встановила та затримала двох організаторів серії вибухів у Києві.

Про це повідомив пресцентр СБУ у фейсбуці.

"За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро «Шулявська» та у житловому будинку на столичному Подолі. Крім того, правоохоронці знешкодили один з пристроїв біля метро «Мінська», а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після першого вибуху його організатори та виконавці надіслали на адреси СБУ, МВС, інших держорганів та ЗМІ вимоги перерахувати їм 50 біткойнів орієнтовною вартістю $500 тисяч на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохоронці ідентифікували власників і користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування і проживання та транспорт, яким вони користувалися. У результаті оперативники встановили двох основних виконавців - саме вони готували, закладали й активували вибухові пристрої в різних районах столиці.

"Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності. Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди, аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки в інтернет-магазин для замовлення wi-fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої. Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено, пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою", - зазначили в СБУ.

Двом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу. Також слідчі підготували клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Києві 18 липня ввечері біля метро "Шулявська" вибухнула сміттєва урна. У результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події було госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів.

20 липня в кафе біля метро "Лісова" вибухнула залишена під столом сумка. Унаслідок події ніхто не постраждав.

21 липня повідомлялося, що невідомий замінував два кіоски на Мінському ринку. Також повідомлялося про вибух в будинку на Подолі. 

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