ДБР відзвітувало про свою роботу за перше півріччя 2020 року

Зазначається, що все більше актів було скеровано до судів, а слідчі ДБР арештували майна як мінімум у п'ять разів більше, ніж за весь 2019 рік.

Державне бюро розслідувань відзвітувало про свою роботу за перші шість місяців 2020 року.

Про це повідомляють на сайті ДБР.

У Бюро розповіли про результати роботи в чотирьох напрямках.

Неправомірна вигода. Повідомляється, що на третину більше повідомлень про підозру та удвічі більше обвинувальних актів було скеровано до суду.

Фото: dbr.gov.ua

Тиск на бізнес: на чверть більше повідомлень про підозру та удвічі більше обвинувальних актів скеровано до суду щодо працівників правоохоронних органів.

Фото: dbr.gov.ua

Катування: повідомили втричі більше підозр та майже в чотири рази більше обвинувальних актів скерували до суду щодо протизаконних дій силовиків.

Фото: dbr.gov.ua

Арештоване майно: з метою відшкодування завданих збитків слідчі ДБР арештували майна як мінімум у п'ять разів більше, ніж за весь 2019 рік.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. Тепер ДБР - не центральний орган виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність, а державний правоохоронний орган.

Було скасовано колегіальний принцип управління в Бюро. Директор отримав повноваження одноосібного прийняття рішень і буде нести всю повноту відповідальності за результати діяльності ДБР. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде зняти.

Нового директора ДБР обиратимуть на конкурсі.

Повноваження попереднього директора ДБР Романа Труби та його заступників були достроково припинені 27 грудня. В.о. директора Бюро стала депутатка Верховної Ради Ірина Венедіктова, яка потім стала генеральним прокурором.

На початку цього року ДБР визнало, що не впоралося зі своїми завданнями.

Сьогодні ДБР у статусі виконувача обов'язків очолює Олександр Соколов.