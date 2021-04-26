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Поліція встановила особу зловмисника, який застрелив чоловіка у Дніпрі

Наразі вживаються заходи для встановлення його місця перебування.

Поліція встановила особу зловмисника, який застрелив чоловіка у Дніпрі
Фото: mvs.gov.ua

Поліцейські встановили особу зловмисника, який у Дніпрі в притул розстріляв позашляховик “Land Cruiser 200" і вбив людину. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Йому  оголошено про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Наразі вживаються заходи для встановлення його місця перебування.

За фактом умисного вбивства було відкрито кримінальне провадження та введено поліцейську спецоперацію. 

Як повідомляють місцеві ЗМІ, напередодні у Запоріжжі було затримано трьох громадян Азербайджану (Бабаєв, Салімов і Мамедов 1978-1989 років народження), які можуть бути причетні до вбивства.  В ході огляду автомобіля BMW, на якому пересувалася трійця, виявлено два пістолети, корпус гранати Ф-1 і патрони. Безпосередньо у вбивстві поліція підозрює громадянина Азербайджану Юсифа 1993 р.н. Він поки не затриманий.

Нагадаємо,  наприкінці лютого у Дніпрі натовп молодих людей стріляв у бізнесмена Артура Рисіна та його дружину. Серед затриманих був син відомого бізнесмена Олександра Петровського.

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