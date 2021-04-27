Трансляція презентації результатів дослідження Інституту Горшеніна та Фонду Фрідріха Еберта "Екологічні аспекти енергетики"

Розпочинається трансляція результатів соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян», та дискусії на тему «Екологічні аспекти енергетики».
Питання до обговорення:
· Розвиток промислових підприємств, збереження робочих місць або «екологізація» економіки: чи потрібно робити вибір?
· Перспективи розвитку теплоенергетики України: чи можливо відмовитися від використання вугілля?
· Як збільшення використання енергії з відновлюваних джерел вплине на енергетичну систему України?
· Чи безпечна атомна енергетика зараз? Якою має бути політика України щодо Чорнобильської зони відчуження?
· Чи можлива повна відмова від атомної енергетики в Україні? Як це може вплинути на ціни для споживачів?
· Безпечне поводження із відпрацьованим ядерним паливом в Україні: як правильно комунікувати на цю тему з громадянами?
У презентації візьмуть участь:
· Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні;
· Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції;
· Максим Немчинов, заступник Міністра енергетики України;
· Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна;
· Марія Коваль-Гончар, проєктний координатор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні;
· Світлана Балюк, керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;
· Артем Романюков, співзасновник проекту SaveEcoBot;
· Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
Згадування у новинах про організаторів дискусії – Інститут Горшеніна та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні – є обов'язковим.
Дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.