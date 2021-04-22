​Кабмін затвердив угоду про позику 2,5 млрд гривень на боротьбу з COVID-19

Україна отримає 2,5 млрд гривень допомоги від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для боротьби із COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, інформує пресслужба МОЗ.

"Кабінет Міністрів України погодив запропоновану Міністерством охорони здоров’я Угоду про позику в рамках проєкту “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні"", - зазначила Шаталова.

Заступниця міністра проінформувала, що документ передбачає, зокрема, кошти для закупівлі вакцини проти Covid-19 на суму близько 840 млн грн. Додатково угодою передбачено її доправлення до України, закупівля обладнання, а також проведення тренінгів з утилізації відходів.

Крім того, передбачена закупівля додаткового обладнання, зокрема для забезпечення холодового ланцюга, на заміну наявних у пунктах щеплення холодильників та для секвенування штамів походження вірусу.

"Приблизно 900 мільйонів гривень отримає загальний фонд державного бюджету за виконання показників успішності реалізації пунктів проєкту", - зазначено в повідомленні.

Раніше повідомляли, що за умови вакцинації 10 млн осіб Україна отримає $30 млн від Світового банку.