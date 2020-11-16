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Від початку доби на Донбасі не стріляли

По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Від початку доби на Донбасі не стріляли
Фото: Макс Левин

Упродовж поточної доби, 16 листопада, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, українські воїни сумлінно виконують завдання за призначенням", - йдеться у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська двічі порушили мирні домовленості. У районі населеного пункту Мар’їнка бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосували підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців не було.

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