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Мінфін продав держоблігації ще майже на 16 млрд гривень

Попит інвесторів на 5-річні цінні папери в гривні повернувся.

Мінфін продав держоблігації ще майже на 16 млрд гривень
Фото: novostienergetiki.ru

За підсумками аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 грудня до державного бюджету залучено 15 963 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів в національній валюті і один - в іноземній. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 15 963 млн грн. Попит інвесторів на 5-річні цінні папери в гривні повернувся", - сказано в повідомленні.

Строк обігу пропонованих державних облігацій у гривні - 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 4 роки та 5 років, а в доларах США - 1 рік.

Від розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету було залучено 10 199 млн грн.

Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП становила 10,0%, 6-місячних - 10,49%, 1-річних - 11,22%, 2-річних - 11,67%, 4-річних - 11,89%, тоді як 5-річних - 12,04%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 204 млн дол. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США становила 3,79%.

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