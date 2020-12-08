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Едеір Тернер озвучив головну небезпеку емісійного фінансування

Емісійне фінансування, за словами вченого, можна використовувати за певних умов, але якщо зробити це понад міру, то виникатимуть нові проблеми.

Едеір Тернер озвучив головну небезпеку емісійного фінансування
Едеір Тернер
Фото: twitter.com/adairturneruk

Основною небезпекою емісійного фінансування є ризик його необмеженого використання з боку політиків.

Про це у межах презентації своєї книги «Між боргом і дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів» та круглого столу «Реформування глобальних фінансів: пошук оптимальних шляхів у нестабільній системі» повідомив британський вчений, голова Комісії з фінансових послуг до 2013 р., архітектор виходу Великої Британії із глобальної фінансової кризи Едеір Тернер. Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua. 

"Базова теорія про те, що виможете проводити емісійне фінансуванні та інколи це приведе до користі і допоможе фінансувати економіку - це очевидно. Проблема політична - як поєднати те, що ми можемо виконувати емісійне фінансування і втримувати дисципліну", - відзначив він.

"Я не згодний з тими, хто безумовно підтримує емісійне фінансування без будь-яких обмежень - вони не звертають увагу на політичне питання дисципліни, як обмежено користуватися цим інструментом. Політики подумають, що це магічне дерево з грошима", - додав він.

Емісійне фінансування, за словами вченого, можна використовувати в окремих умовах, але якщо зробити це понад міру, то створяться нові проблеми.

"Для цього потрібна інституційна теорія. Вона набагато складніша, ніж суто економічна теорія, яка каже, що в певних обставинах це фінансування можна використовувати", - підсумував Едеір Тернер.

Нагадаємо, Едеір Тернер також відзначив, що Україні доведеться переконувати МВФ у потужних антикорупційних механізмах для отримання локальних преференцій. 

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