"Енергоатом" знову продав електроенергію заводу Ахметова з подвійним дисконтом, - "Наші гроші"

Відокремлене підприємство НАЕК «Енергоатом» – «Енергоатом Трейдинг», на аукціоні 18 листопада продав Маріупольському металургійному комбінату ім. Ілліча 18 600 МВт*год електроенергії з поставкою у грудні. Про свідчать дані ТБ «Українська енергетична біржа», пишуть "Наші гроші".

Ціна продажу склала 1285 грн за МВт*год. У той же час на «ринку на добу наперед» останній тиждень ціна складає понад 1600 грн за МВт*год.

Таким чином, знижка до спотової ринкової ціни склала 20%. На конкурентних аукціонах без обмежень зазвичай такі дисконти становлять не більше 10%.

Всього на цьому аукціоні Енергоатому було лише три учасники. Така низька кількість учасників зумовлена тим, що це були так звані «спеціальні аукціони», де встановлені умови, згідно яких електроенергію можуть купувати лише окремі крупні підприємства. Міністерство енергетики ініціювало введення таких спецаукціонів на початку червня і відповідне рішення було прийняте Кабінетом міністрів 12 червня.

Нагадаємо, на аукціоні 13 листопада «Енергоатом Трейдинг» за результатами аукціону уклав угоди з ТОВ «Юнайтед Енерджі» та ТОВ «Д. Трейдінг» з рекордним дисконтом для спотової ринкової ціни –42%. На цих угодах держпідприємство недоотримало біля 60 млн грн.

«Юнайтед Енерджі» входить до орбіти Ігоря Коломойського, а «Д.Трейдінг» є трейдером групи ДТЕК Ріната Ахметова. Маріупольський метзавод ім. Іліча входить до холдингу «Метінвест», мажоритарним власником якого також є Ахметов.

Маріупольський метзавод вже отримував від «Енергоатому» електроенергію з неринковим дисконтом. Наприклад, на аукціоні 11 листопада «Енергоатом» продав метзаводу 37 000 МВт*год базового навантаження за ціною, що була на 14% нижчою від поточної ціни на РДН. На цій угоді «Енергоатом» недоотримав біля 5 млн грн. прибутку (з урахуванням можливих знижок покупцеві).