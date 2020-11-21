Sentinel-6A Michael Freilich - шостий супутник, який запустили в рамках європейської програми Copernicus.

Американська компанія SpaceX 21 листопада запустила в космос ракету-носій Falcon 9 з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Фото: twitter.com/SpaceX

Запуск було здійснено з авіабази Ванденберг у штаті Каліфорнія, повідомила компанія у Twitter.

Через 8 хвилин 19 секунд після старту перша багаторазова ступінь ракети Falcon 9 здійснила керовану вертикальну посадку на майданчику на базі Ванденберг.

Через 53 хвилини польоту космічний апарат Sentinel-6A Michael Freilich вийшов на полярну орбіту висотою 1,3 тис. км.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ — SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

Супутник Sentinel-6A Michael Freilich є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і Європейського космічного агентства (ESA) з відстеження рівня світового океану і збору даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній. Це шостий супутник, який запустили в рамках європейської програми Copernicus.

Sentinel-6 щонайменше до 2030 року буде вимірювати c високою точністю зміни топографії океану (в тому числі річок і озер). Його дані допоможуть відстежити формування ураганів та передбачити в режимі, близькому до реального часу, напрямок, куди можуть піти шторми. Це критично важливо для адаптації прибережних районів і малих островів.