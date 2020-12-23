Україна відмовляється від зберігання відпрацьованого ядерного палива у Росії, - голова "Енергоатому"

Це дасть змогу заощадити $150-200 млн на рік.

НАЕК "Енергоатом" наступного року не планує постачань відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з атомних електростанцій України на зберігання в Російську Федерацію.

Про це повідомив президент компанії Петро Котін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже припинили відвантажувати ВЯП у РФ. Якщо нічого не станеться екстраординарного, то наступного року ми нічого не постачатимемо на зберігання в РФ", - сказав Котін під час відвідування Запорізької АЕС у середу.

За його словами, на першу партію палива на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива чекають у травні з Южно-Української АЕС. Доти Котін прогнозує вирішення питання добудови залізничної лінії Вільча-Янів, яка підходить до ЦСВЯП і потрібна для забезпечення під'їзду контейнерів з відпрацьованим паливом.

Він зазначив, що "Енергоатом" запропонував передати йому на баланс ділянку землі, на якій розташоване залізничне полотно, щоб отримати можливість добудувати його із залученням підрядника.

"Розраховуємо на позитивне рішення Кабінету міністрів. Наскільки мені відомо, є вже протокольне рішення. Очікуємо остаточного", - додав Котін.

Раніше він повідомив, що відмова вивозити на тимчасове зберігання і переробку в РФ паливо українських АЕС дасть змогу "Енергоатому" заощадити $150-200 млн на рік.

21 грудня "Енергоатом" завершив будівництво першої черги ЦСВЯП вартістю близько 2 млрд гривень. За даними компанії, єдиним проблемним питанням для повноцінного запуску в експлуатацію першого пускового комплексу залишалося прокладення залізничної колії на ділянці Вільча - Янів (зона відчуження, Іванківський район Київської області) протяжністю 43 км.

Нагадаємо, спорудження ЦСВЯП було розпочато в листопаді 2017 року. Сховище дасть змогу "Енергоатому" значно скоротити витрати, пов'язані з поводженням з ВЯП, яке нині переважно вивозять на тимчасове зберігання в РФ.

Послугами російських компаній зі зберігання ВЯП не користується лише Запорізька АЕС (шість енергоблоків ВВЕР-1000). Її відпрацьоване паливо зберігається в пристанційному сховищі ВЯП сухого контейнерного типу, введеному в експлуатацію в 2001 році.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.