Южаніна запропонувала ввести державне регулювання цін на тести

Уряд має встановити державне регулювання цін на тести для визначення коронавірусної хвороби, а також на проведення комп’ютерної томографії. Відповідне депутатське звернення до прем’єр-міністра України, міністра охорони здоров’я та міністра економіки надіслала народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна, про що написала у Facebook.

«Здавалося б, звичайна ситуація. Захворів однокласник хлопчика з багатодітної сім’ї, в якій зростає п’ятеро дітей шкільного віку, і тепер усі в родині повинні здати тести на коронавірус. А крім того, у подружжя є четверо батьків за 70 років, з якими потрібно спілкуватися, і, навідуючи їх, бути впевненими, що вони самі здорові. Із нинішньою вартістю тестів (щонайменше 1200 гривень) сума, яку відразу потрібно було витратити, виявилася завеликою. В результаті всі діти змушені були перейти на дистанційне навчання», – наводить приклад Ніна Южаніна.

Вона зауважила, що подібні випадки не поодинокі. Держава не забезпечує громадян безкоштовним тестуванням, а на перевірку з власної ініціативи бракує грошей. Ціни просто непідйомні для людей — наприклад, працівників бюджетної сфери, у яких є родини, не кажучи вже про пенсіонерів. Виходить замкнене коло – зауважує Ніна Южаніна.

«Мінімальна вартість послуг для проведення лабораторних ПЛР-тестів на захворювання COVID-19 у Києві становить більше 800 гривень за умови прибуття людини самостійно до лабораторії. Та біля 1 200 гривень за умови виїзду до місця проживання громадянина. При цьому мінімальна пенсія за віком в 2020 році в Україні становила від 1638 до 1700 грн на місяць. Мінімальна заробітна плата – від 4723 до 5000 грн на місяць, а розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становив від 2027 до 2189 грн на місяць», – пояснює Южаніна.

Южаніна називає тестування та діагностику – соціально значущою послугою, саме тому держава має встановити свій контроль і регулювання за ціноутворенням.

«На сьогодні встановлено державне регулювання цін на медичні препарати та лікарські засоби шляхом декларування їх на сайті Держпродспоживслужби. Можливість держави регулювати ціни на соціально значущі товари передбачено і Законом України «Про ціни і ціноутворення». Також у квітні 2020 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким Кабінету Міністрів надано право встновлювати ціни на соціально значущі товари і послуги», – пише Южаніна.

Вона закликає внести зміни до урядової Постанови від 22 квітня 2020 року №341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення» та інших нормативних актів і включити в неї послуги з проведення тестувань IgM та IgG антитіл до антигена коронавірусу, тестування шляхом проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а також проведення комп’ютерної томографії легень людини для виявлення ускладнень у вигляді вірусної пневмонії.