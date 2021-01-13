Варвинську нафтогазову ділянку віддають "Юкрейніан Енерджи"

Кабінет міністрів уклав угоду про розподіл вуглеводнів на Варвинській нафтогазовій ділянці.

Відповідне розпорядження прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав 13 січня.

Згідно з оприлюдненим на сайті Кабміну документом схвалено підписання угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Україною та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.), за якою стоїть американська Aspect Energy.

Угоду укладено з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням горючих корисних копалин (газу природного, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, нафти, конденсату) строком на 50 років.

Підписання семи угод для видобутку газу в Україні уряд розблокував 28 грудня 2020-го. 31 грудня вони були підписані.

Як повідомляли, у липні 2019 року уряд схвалив результати УРП-конкурсів із дев'яти вуглеводневих ділянок: "Укргазвидобування" (УГВ) в союзі з канадською Vermilion здобуло перемогу з Балаклійської та Іванівської ділянок, "Укргазвидобування" - з Берестянської та Бузівської, "Укрнафтобуріння" - з Русанівської, американська Aspect Energy - з Варвинської, "ДТЕК" - із Зінківської, "Гео Альянс" - із Софіївської, "Західнадрасервіс" - із Угнівської.

Водночас у листопаді 2020 року канадська Vermilion вирішила не брати участі в проектах через суттєве зниження цін на газ і нафту порівняно з 2019 роком, пандемію коронавірусу та глобальний економічний спад.