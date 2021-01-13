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"Нафтогаз" заявив про готовність забезпечити населення газом за ціною 6,99 грн/куб

Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться.

"Нафтогаз" заявив про готовність забезпечити населення газом за ціною 6,99 грн/куб
Фото: EPA/UPG

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова у рамках тарифного плану "Місячний" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за 1 куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу компанії.

Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів, зазначено у повідомленні.

"Ми готові мінімізувати тиск цін на енергоносії на незахищені верстви населення під час карантинних обмежень. Ми готові "прийняти на ПОН" (постачальника "останньої надії" - ред.) всіх, хто опиниться без постачальника газу в разі неготовності газзбутової компанії забезпечити визначену урядом ціну у 6,99 грн за куб. м", - запевнив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

При цьому він назвав впровадження урядом регульованих цін на газ вимушеним кроком, викликаним потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників, що проявляється у створенні для них усіляких перешкод.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Учора стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 січня доручив підготувати державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів на період карантину по 6,99 грн за куб. м. За його словами, наразі низка газзбутів реалізує газ населенню за ціною 10 грн і більше за 1 куб. м, отже, впровадження держрегулювання дасть змогу українським домогосподарствам не відчути різкого зростання цін на газ на світових ринках.

Водночас Шмигаль наголосив, що це тимчасовий захід, і Україна не має наміру відмовлятися від уже запущеного ринку газу для населення, нагадавши, що низка домогосподарств восени уклали з НАК "Нафтогаз України" річний контракт із ціною постачання 4,7 грн за куб. м.

Сьогодні в Раді відбулася нарада голів фракцій за участю керівництва уряду і "Нафтогазу" щодо тарифів. За її підсумками ухвалено рішення заслухати прем’єра Дениса Шмигаля з питання тарифів під час пленарного засідання парламенту 26 січня.

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