Адвокати Порошенка хочуть притягнути Дубінського і Деркача до відповідальності "за антиукраїнську діяльність"

На їхню думку, з "російськими агентами" мають боротися не лише США, а й українська влада.

Народні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубінський мають бути притягнути до відповідальності через "підривну діяльність на користь Росії і руйнування стратегічних стосунків України та США". Таку думку під час прес-конференції в агентстві Інтерфакс заявили адвокати експрезидента Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

Адвокати вважають, що боротьбу з "російськими агентами" має вести не тільки американська, а й українська влада.

«Хотів би нагадати, що коли 11 січня міністерство фінансів США повідомляло про запровадження санкцій стосовно Дубинського та інших, там було прямо наведено «російський агент Деркач», а також йшла мова про пов’язану з Росією мережу зовнішнього впливу на політику і на вибори у США. Я думаю, це все доказово і відповідним чином задокументовано відповідними інстанціями США», – зазначає адвокат Ігор Головань.

«Ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Деркача, ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Дубінського за їхні наклепи. Що є завідомо неправдивими повідомленнями про злочин, а по-друге це фактично діяльність, яка спрямована на сприяння підривній діяльності держави-агресора і проти українських інтересів. Проросійська мережа продовжує свою діяльність, і необхідно вжити заходів для притягнення до відповідальності її членів», – резюмував адвокат.