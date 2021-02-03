Фото: gp.gov.ua

Російські найманці на непідконтрольних територіях Донбасу готують дітей і підлітків до участі в бойових діях. Прокуратура Донецької області порушила за даним фактом кримінальну справу.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року представники незаконних збройних формувань РФ у так званих псевдопатріотичних клубах та військових таборах готують дівчат і хлопців віком від 10 до 17 років до участі у бойових діях.

Бойовики навчають підлітків стріляти з великокаліберної зброї та автоматів Калашникова. Крім того, викривляють суть подій, що відбуваються, та вкладають у свідомість дітей вороже ставлення до України.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Всього на тимчасово окупованій території Донецької області діє понад 10 закладів, зокрема так звані громадські військово-патріотичні рухи "Молода Гвардія Донбасу", "Амазонки", "Патріот", "Бастіон", а також "Степові Вовки".

За даними правоохоронців, з початку збройного конфлікту на Донеччині учасниками НЗФ РФ у протиправну діяльність втягнуто понад 100 дітей.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України).

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомляли, що окупанти Криму готують дітей до служби в збройних силах РФ і і пропагують війну.