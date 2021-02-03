Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
ГоловнаПолітика

Офіс президента оприлюднив указ про секторальні санкції проти Нікарагуа

На п'ять років заборонено імпортувати каву і банани.

Офіс президента оприлюднив указ про секторальні санкції проти Нікарагуа
Фото: Евгений Деменок

Офіс президента в середу оприлюднив указ про введення на 5 років секторальних санкцій проти Республіки Нікарагуа.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого, введено в дію указом президента Володимира Зеленського №41/2021.

Воно передбачає застосування таких санкцій:

  1. обмеження торговельних операцій із товарами груп 08 (їстівні плоди), 09 (кава, чай, прянощі) і 24 (тютюн і його замінники) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки з підприємствами-резидентами;
  2. повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  3. запобігання виведенню капіталів за межі України;
  4. зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  5. заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій у Нікарагуа, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території Нікарагуа;
  6. припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з Нікарагуа чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами Республіки Нікарагуа;
  7. заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент Нікарагуа;
  8. заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Санкції введено через недружні дії Нікарагуа, які "створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України".

3 серпня 2020 року президент Нікарагуа призначив так званим "почесним консулом Нікарагуа в Республіці Крим" Олега Бєлавєнцева, якого 18 березня 2019 року вироком Святошинського районного суду міста Київ було визнано винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, підбурюванні до державної зради та веденні агресивної війни проти України і засуджено до покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Україна розцінила цей крок як грубе порушенням законодавства України та міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", а також "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також Чорного і Азовського морів". Він також продемонстрував ігнорування законних вимог України щодо поваги до її суверенітету та територіальної цілісності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також