Офіс президента оприлюднив указ про секторальні санкції проти Нікарагуа

На п'ять років заборонено імпортувати каву і банани.

Офіс президента в середу оприлюднив указ про введення на 5 років секторальних санкцій проти Республіки Нікарагуа.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого, введено в дію указом президента Володимира Зеленського №41/2021.

Воно передбачає застосування таких санкцій:

обмеження торговельних операцій із товарами груп 08 (їстівні плоди), 09 (кава, чай, прянощі) і 24 (тютюн і його замінники) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки з підприємствами-резидентами; повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій у Нікарагуа, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території Нікарагуа; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з Нікарагуа чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами Республіки Нікарагуа; заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент Нікарагуа; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Санкції введено через недружні дії Нікарагуа, які "створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України".

3 серпня 2020 року президент Нікарагуа призначив так званим "почесним консулом Нікарагуа в Республіці Крим" Олега Бєлавєнцева, якого 18 березня 2019 року вироком Святошинського районного суду міста Київ було визнано винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, підбурюванні до державної зради та веденні агресивної війни проти України і засуджено до покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Україна розцінила цей крок як грубе порушенням законодавства України та міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", а також "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також Чорного і Азовського морів". Він також продемонстрував ігнорування законних вимог України щодо поваги до її суверенітету та територіальної цілісності.