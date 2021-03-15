Маркарова: "Україна не токсична для Байдена"

Новопризначена пані Посол України в США Оксана Маркарова вважає, що Україна не токсична для Сполучених Штатів та особисто для президента США – Джо Байдена.

Про це вона заявила в інтерв’ю LB.ua. Вона вважає, що нині є усі підстави для того, аби поглибити співпрацю із американською стороною.

"Не думаю, що Україна токсична для Сполучених Штатів чи президента Байдена. Звісно, ми всі дуже україноцентричні, нам здається, що всі у США тільки те й робили, що обговорювали Україну. Але це далеко не так: американцям і без нас було, про що говорити. Звичайно, хотілося б, щоб про Україну в Америці згадували з інших причин. Одначе не думаю, що у нас наявна якась токсичність чи проблеми, які не дозволяють нам продовжити нормальні стосунки на основі, зокрема, й двопартійної підтримки по багатьом напрямам", – сказала Маркарова.

Водночас посол зауважила, що Україні пощастило із адміністрацією Байдена. Маркарова впевнена, що новий американський уряд добре розуміє український контекст.

"Можу сказати, що Україні пощастило із новою адміністрацією у США: багато членів цієї команди – люди, які дуже добре знають нашу державу, і навпаки – Україна їх теж добре знає. Тож ключове – те, що можна приїздити і одразу включитися в роботу, а не витрачати час на пояснення цим людям українського контексту. Водночас ми маємо гарну команду в посольстві та консульствах, яка 24/7 працює над просуванням українських інтересів", – сказала вона.

Разом з тим Маркарова повідомила, що перше завдання, яке поставив для неї президент Зеленський, є більш активне залучення США до усіх можливих форматів як у політичній, так і в оборонній сфері України.

"Ми маємо максимально підняти на новий рівень наші двосторонні відносини. А це означає, що слід робити те саме, що й робили, тільки у рази більше, а також додати нове", – зауважила вона.

Нагадаємо, що МЗС України в лютому повідомило, що готується телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас американські ЗМІ висловлюють думку, що Джо Байден досі не зателефонував президентові України Володимиру Зеленському через те, що нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського до боротьби з корупцією в країні, реформ і підтримки звинувачень проти олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, про це йдеться у матеріалі Washington Post "Президент України знову потрапляє під тиск США – цього разу з поважних причин".