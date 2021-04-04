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Зеленський з дружиною відвідають завтра Катар

Зеленський проведе переговори з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. 

Зеленський з дружиною відвідають завтра Катар
Елена и Владимир Зеленские
Фото: instagram

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська 5 квітня відвідають з офіційним візитом Державу Катар.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Володимир Зеленський проведе переговори з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Держави Катар Халідом бін Халіфою Аль Тані. Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

Перша леді України в межах розвитку напрямку публічної та культурної дипломатії проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані, а також з дружиною Еміра Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані торік у травні.

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