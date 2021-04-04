Зеленський: розраховую на підтримку союзників щодо надання Україні ПДЧ у НАТО

Президент України привітав партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку союзників щодо надання Україні Плану дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі.

“Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія України сильна і продовжує необхідні реформи”, – написав він у Твіттері.

Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of 🇺🇦 is strong & continues needed reforms — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що російська агресія переконала українців у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу.

У стратегії розвитку НАТО до 2030 року відображено намір зміцнювати партнерство з країнами-сусідами, а також з близькими по духу демократичними країнами світу.