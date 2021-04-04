​ЗМІ назвали імена ТОП-контрабандистів, щодо яких РНБО запровадила санкції
​ЗМІ назвали імена ТОП-контрабандистів, щодо яких РНБО запровадила санкції
Всматриваясь в темноту исторического: «Искалеченный миф» Никиты Кадана
Всматриваясь в темноту исторического: «Искалеченный миф» Никиты Кадана
Жовква: Байден запевнив Зеленського, що їх розмова точно не остання
Жовква: Байден запевнив Зеленського, що їх розмова точно не остання
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Атака на Капітолій США: загинув один з поліцейських, нападника вбито
Атака на Капітолій США: загинув один з поліцейських, нападника вбито
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
"Трубу Медведчука" демонтували по частинах
"Трубу Медведчука" демонтували по частинах
ГоловнаПолітика

Зеленський: розраховую на підтримку союзників щодо надання Україні ПДЧ у НАТО

Президент України привітав партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору.

Зеленський: розраховую на підтримку союзників щодо надання Україні ПДЧ у НАТО
Фото: nato.int

Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку союзників щодо надання Україні Плану дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі.

“Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія України сильна і продовжує необхідні реформи”, – написав він у Твіттері.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що російська агресія переконала українців у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу.

У стратегії розвитку НАТО до 2030 року відображено намір зміцнювати партнерство з країнами-сусідами, а також з близькими по духу демократичними країнами світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також