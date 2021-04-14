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Росія нарощує масштаби підривної діяльності щодо Сполучених Штатів, - національна розвідка США

Метою атак є підрив впливу США і руйнування альянсів західних країн.

Росія нарощує масштаби підривної діяльності щодо Сполучених Штатів, - національна розвідка США
Евріл Гейнс
Фото: wikipedia.org

Росія робить все більш серйозні спроби підривної діяльності щодо США. Про це в ході слухань щодо глобальних загроз в комітеті американського Сенату з розвідки в середу повідомила директор національної розвідки Сполучених Штатів Евріл Гейнс.

"За нашою оцінкою, Москва продовжить вдаватися до різних тактик, щоб підірвати вплив США і зруйнувати альянси західних країн", - сказала Евріл Гейнс.

В розвідці зазначають, що Росія не хоче прямого конфлікту з США, але російські офіційні особи давно вважають, що Вашингтон прагне послабити Росію. 

"Москва буде використовувати цілий ряд інструментів для досягнення своїх цілей, включаючи операції з використанням найманців, вбивства і продаж зброї. Вона також буде використовувати, як ми вже публічно повідомляли, нову зброю і кібер-можливості для загрози Сполученим Штатам і їхнім союзникам, і здійснювати зловмисні кампанії, в тому числі і на виборах в США, щоб підірвати наші позиції в світі, посіяти розбіжності і вплинути на процес ухвалення рішень в США", - наводить слова директора національної розвідки США "Голос Америки".

За оцінками Евріл Гейнс, Росія стає все більш майстерною у використанні своїх технічних можливостей “для розвитку асиметричної відповіді у військовій сфері, а також в кіберпросторі, щоб дати собі можливість дати відсіч і змусити Сполучені Штати підкорятися їхнім інтересам”.

Нагадаємо, провідна американська компанія FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці, в грудні минулого року визнала факт потужної кібератаки, внаслідок якої були викрадені цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці компанії виявляли уразливості в системах захисту інших компаній та урядів.

14 грудня стало відомо, що російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи Міністерства фінансів США. Вважається, що кібершпигуни проникли в систему, сховавши шкідливий код в оновлення, випущені ІТ-компанією SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах. Влада США побоюються, що через цю схему в небезпеці можуть бути й інші урядові установи країни.

SolarWinds визнала факт злому, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка, як стверджує газета, працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада назвала звинувачення безпідставними. 

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