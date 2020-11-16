Президентские выборы в Молдове: триумф Санду и кулуарные игры Додона

Второй тур президентских выборов в Молдове закончился уверенной победой Майи Санду и если сам факт победы нельзя считать сенсацией, то вот отрыв в 15% избирателей стал небольшой неожиданностью. Лидер партии «Действие и Солидарность» прогнозировано получила огромную поддержку на зарубежных избирательных участках, но огромный успех заключался в другом – ей удалось одержать настоящий триумф внутри страны.

Фото: EPA/UPG Майя Санду після голосування під час другого туру президентських виборів у Кишиневі, 15 листопада 2020

Игорю Додону не осталось ничего другого как поздравить оппонента. Анонсированные им акции протеста оказались бессмысленными с учетом электорального разрыва. В чем причина поражения лидера социалистов? Пройдемся по пунктам:

• Ухудшение экономической ситуации в стране в связи с ковид – Игорю Додону не удалось привлечь кредитные российские средства для поддержки собственной кампании, а попытка отвести весь поток негатива на лояльного премьер-министра Иона Кику не дали существенного результата;

• Усталость общества от коррупции и слабые результаты в борьбе с этим явлением. Отсутствие прогрессивных реформ в социально-экономической сфере;

• Появление сильного игрока на левом электоральном фланге – Ренато Усатого, который построил свою кампанию на критике Игоря Додона и значительно преуспел в этом вопросе, отняв у него достаточно голосов;

• Не удалось максимально мобилизовать голоса жителей Приднестровья и молдавских граждан в Российской Федерации.

Почему победила Майя Санду?

• Успешно использовала образ оппозиционного кандидата;

• Консолидировала свой электорат как внутри страны, так и за рубежом;

• Использовала эффективные политические месседжи направленные на общественные потребности, а не геополитику, благодаря чему удалось привлечь на свою сторону не только проевропейских избирателей;

• Поддержка Ренато Усатого во втором туре, сторонники которого также сыграли свою роль.

Важность победы Майи Санду сложно переоценить, но не следует забывать, что в Молдове парламентско-президентская форма правления. Зная это обстоятельство, Игорь Додон не прекратит борьбу и приложит максимальные усилия для сохранения контроля над политическими процессами в стране и изоляции Майи Санду от принятия ключевых решений. Что будет происходить дальше?

В кулуарах молдавской политики уже созданы предпосылки для сценария, в рамках которого «Партия социалистов Республики Молдова» сможет уйти от существующей проблемы шаткой коалиции с демократами и создать новое стойкое большинство. Недавно сформированная депутатская платформа «За Молдову» уже объединила в своих рядах 6 парламентариев. К ним решила присоединиться одноименная партия одиозного бизнесмена Илана Шора, а это еще 9 депутатских портфелей. В ближайшее время следует ожидать дальнейшего распада «Демократической партии Молдовы» с переходом нескольких депутатов в группу «За Молдову». Таким образом, если эта депутатская платформа объединит свои усилия с «Партией социалистов», они смогут закрепиться в парламенте. Ключевыми бенефициарами сделки станут Игорь Додон и бежавший олигарх Влад Плахотнюк.

Такой сценарий может стать оптимальным для Игоря Додона с учетом утери президентского поста. С помощью новой коалиции, он сможет сохранить у власти лояльного к себе Иона Кику, либо самому попытаться занять премьерское кресло, обойдя все проблемные моменты. Еще до президентских выборов, по инициативе Игоря Додона успели переформатировать состав правительства. Из него исключили представителей Демократической партии, которая, по всей видимости, уже почувствовала себя лишней на этом «празднике политической жизни». Контроль через парламент и правительство – рациональный спасательный план для Игоря Додона и социалистов, который они могут применить.

Его реализация требует также отсутствия досрочных парламентских выборов. Существующие политические конфигурации наталкивают на выводы, что выборы раньше срока не выгодны как Игорю Додону, так и Майе Санду, ведь с учетом тех сил, который вероятно пройдут в парламент, ей, как флагману проевропейских сил, может банально оказаться не с кем формировать коалицию.

Единственным выгодополучателем от такого сценария стал бы Ренато Усатый, но он, по всей видимости, не достиг с Майей Санду принципиальных договоренностей.

Политическая борьба в Молдове только набирает обороты. Победа Майи Санду пока только уверенная победа проевропейских сил в отдельной важной битве, но еще предстоит настоящая война.